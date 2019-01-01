 مجلس حكماء ليبيا يؤكد دعمه للجيش الوطني بقيادة حفتر في حربه على الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس حكماء ليبيا يؤكد دعمه للجيش الوطني بقيادة حفتر في حربه على الإرهاب

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 12:12 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 12:12 م

أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد إدريس المغربي، دعم المجلس لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر ماديا ومعنويا في حربه على الإهاب، وضد كل من يحاول المساس بمقدرات الشعب الليبي من دول إقليمية ودولية.

وقال المغربي - في مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء - "إن الحرب الدائرة في طرابلس على إرهابيين تم نقلهم من تركيا وقطر يحصلون على تمويل دولي للسيطرة على ليبيا".. مؤكدا أن الجيش الوطني لن يقبل بالمؤامرة التي تدبرها تركيا وغيرها من الدول التي ترغب في فرض سيطرتها على ليبيا.

وأوضح أنه تم دحر هذه المؤامرة بفضل الجيش الوطني الليبي والدعم المقدم من الدول الشقيقة، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي على بعد خطوات من تحرير العاصمة الليبية طرابلس.. حيث حرر منطقة زطارنة جنوب شرقي العاصمة من المليشيات المسلحة.

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