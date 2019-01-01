فوز فريق هندسة الجامعة الألمانية بالمركز الأول بمؤتمر الهوائيات بأمريكا

حصل فريق قسم الإتصالات بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة المكون من الطالبات مونيكا وصفى، ندى خالد، سمر عبد العاطى، والمدرس المساعد ياسمين عبدالله، على المركز الأول ضمن 5 فرق جامعية تنافست على النهائيات من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وكولومبيا في مسابقة "ابتكار تصميم في تخصص الهوائيات علي مستوي الطلبة".

أقيمت المسابقة على هامش المؤتمر الدولي لشعبة الهوائيات في مدينة اتنلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليو الجاري و المنعقد من قبل المنظمة العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE –بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لعلوم الراديو URSI.

وأوضح الدكتور هاني حماد الأستاذ بالكلية والمشرف على الفريق المشارك، أنه بهذا الفوز حصل الفريق على جائزة مالية وبأحقية نشر التصميم المبتكر في مجلة الهوائيات العلمية المتخصصة وذلك طبقا لبنود الفوز الموضوعة من قبل القائمين على تنفيذ المسابقة.

ولفت إلى أن فاعليات أعمال المسابقة هذا العام تمحورت حول إبتكار نظام يميز و يوضح عمل الهوائي – الذي يعد أهم جزء في أجهزة الإتصالات لنقل أو استقبال الموجات الكهرومغناطيسية و يستخدم في البث الإذاعي والتلفزيوني، الاتصال الاسلكى من نقطة إلى نقطة، شبكات الكمبيوتر المحلية، الرادار، استكشاف الفضاء، الاستشعار عن بعد، تحت الماء، اختراق التربة والصخور عند ترددات معينة لمسافات قصيرة على أن يتم إعداد النظام المبتكر المشارك في المسابقة بطريقة مبسطة وبإستخدام معدات غير مخصصة لهذا الغرض يسهل إعادة إنتاجها.