بوجدانوف يبحث مع موسى أبو مرزوق الحالة الراهنة في العلاقات بين حركتي فتح وحماس

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، مع وفد من حركة "حماس" الفلسطينية برئاسة عضو مكتبها السياسي، موسى أبو مرزوق، الحالة الراهنة في العلاقات بين حركتي "فتح" و"حماس والوضع في قطاع غزة.

وقال بوجدانوف، في تصريحات صحفية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن: "لقاءه مع أبو مرزوق ركز على مناقشة الحالة الراهنة في العلاقات بين حركتي "فتح" و"حماس"، مؤكدا مواصلة العمل في هذا الاتجاه، لإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتباره ظرفا ترتبط به آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الجانب الروسي أشار، خلال المحادثات، إلى عدم وجود بديل عن البحث عن حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية بناء على القوانين الدولية القائمة، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية من العام 2002.

ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضا الجهود لإعادة الوحدة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، مجددا استعداده لمواصلة تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين من أجل ضمان تحقيق الوفاق الوطني، باعتباره عاملا أساسيا في تحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني في بناء دولة مستقلة في حدود عام 1967.