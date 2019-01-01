في مسعى لإحياء لعبة "المنقلة" التراثية، بعد صلاة الفجر من كل يوم يتجمع عدد من الأطفال وكبار السن الأردنيين في ساحة بمدينة السلط لممارسة هذه اللعبة التي تُعد من أقدم ألعاب الطاولة في العالم، وأوضح تقريراً أذاعته فضائية الغد الإخبارية أن تاريخ لعبة المنقلة إلى القرن السادس الميلادي.



وأشار التقرير إلى أن "المنقلة" هي إحدى الألعاب الأكثر شعبية في القرى الساحلية، خاصة بالنسبة لكبار السن ممن تُشكل لهم هذه اللعبة إحدى وسائل الترفيه، متابعاً أن لعبها لم يقتصر على الكبار وقررت الجمعية الأردنية للمحافظة على التراث تعليم قواعد لبعض الأطفال من سكان السلط، وتنظيم مسابقات سنوية للعبة.



وتابعا أن اللعبة عبارة عن مسابقة بين لاعبان على صفوف من الفتحات على لوح خشبي بأحجار صغيرة أو بذور، والهدف هو الاستيلاء على قطع الحجارة أو البذور الخاصة بالخصم، ما يولد أجواء حماسية يغلب عليها طابع المنافسة والتحدي.



