مجموعة الغرير تستعرض أمام الوزراء تطورات المشروع الاستثماري في غرب المنيا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية للمواد الغذائية جمال الغرير، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ وذلك لبحث تطورات مشروع الاستثمار الزراعي الصناعي للشركة في منطقة غرب غرب المنيا، والقائم على استصلاح وزراعة 180 ألف فدان بمحصول بنجر السكر وغيره من المحاصيل والخضر والفواكه، وإقامة أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر، بما يسهم على المدى الطويل في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر في مصر.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجموعة الغرير أكد قيام الشركة بحفر 80 بئر مياه جوفية، وجار حفر 200 بئر آخر، كما أن الشركة مستعدة لزيادة مساحة الرقعة التي ستقوم باستصلاحها واستزراعها، لاسيما وأن دراسات الجدوى لهذا المشروع جيدة للغاية، مضيفا أن أول 25 ألف فدان من المشروع ستبدأ الزراعة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

كما تطرق الغرير إلى مشروعات أخرى تعتزم الشركة إقامتها في مصر، ومنها مشروع إنشاء محطة للحبوب في ميناء دمياط بطاقة تخزينية غير مسبوقة من قبل، فضلا عن مشروع لتطوير النقل النهري في فرع دمياط، مؤكداً أن ثقته في مناخ الاستثمار وفيما تمتلكه مصر من فرص ليس لها حدود.

من جانبه، أثنى رئيس الوزراء على ما تقوم به مجموعة الغرير من استثمارات في مصر، مرحباً برغبة الشركة في زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي ستقوم باستصلاحها، بشرط التأكد أولاً من توافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة بكميات كافية.

ووجه مدبولي بتنسيق الجهات المعنية مع مسئولي الشركة بشأن أوجه التعاون الأخرى المقترحة، سواء في مجال النقل النهري أو محطة تخزين الحبوب.