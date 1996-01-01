يرتفع مستوى سطح البحر مع استمرار التغير المناخي بشكل عام، ولكن بفروق محلية هائلة، حيث اكتشف فريق من الباحثين من الدنمارك وألمانيا، أن مستوى سطح البحر بامتداد جزيرة جرينلاند ينخفض، بنسبة أكثر من 5 مليمترات، سنويًا، في بعض الأجزاء، في حين ارتفع المستوى شمال جرينلاند وكندا وألاسكا، داخل ما يعرف ببحر بيوفورت، بواقع أكثر من عشرة سنتمترات خلال 22 عاما، أي ضعف نسبة الارتفاع في القطب الشمالي تقريبا.

بلغ معدل الارتفاع في القطب الشمالي 2ر2 مليمتر سنويًا، أي أقل من المعدل العالمي، الذي يبلغ نحو 3 مليمترات سنويا، حسبما أوضح فريق الباحثين في دراستهم التي نشرت في العدد الحالي من مجلة "ريموت سينسينج".

حلل باحثو جامعة ميونخ للعلوم التقنية، وباحثو جامعة الدنمارك للعلوم التقنية، 5ر1 مليار معلومة رادارية، تم رصدها من أكثر من رادار ، مستخدمين في ذلك خوارزمية قاموا بتطويرها خصيصا لهذا الغرض.

وتتمثل صعوبة القياسات التي تلتقط للقطب الشمالي، بالأقمار الصناعية، خاصة في القطب الشمالي، في أن "رادارات الأقمار الصناعية تقيس فقط المسافة إلى سطح البحر، في حين أن هناك مساحات واسعة من القطب الشمالي مغطاة بالجليد، الذي يغطي مياه البحر"، حسبما أوضح مارسيلو باسارو، الباحث في جامعة ميونخ للعلوم التطبيقية، والذي نجحت خوارزمياته الآن في الكشف عن صدى المياه، عندما يمكن التعرف عليه في الشقوق الموجودة في الجليد.

أكد الباحثون أن دراستهم توفر أشمل وأدق نظرة عامة حتى الآن على التغيرات التي طرأت على مستوى سطح البحر في المحيط القطبي الشمالي، في الفترة بين عام 1996 و 2018.

أوضح فلوريا زايتس، من المعهد الألماني لعلم تقسيم الأرض، التابع لجامعة ميونخ للعلوم التطبيقية، أن "القطب الشمالي بقعة ساخنة للتغير المناخي.. وتتراجع الجبال الجليدية في جرينلاند بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وفي الوقت ذاته يذوب جليد البحر، ما يؤدي لوصول مليارات من لترات المياه الذائبة، كل عام للمحيط".

ويرى الباحثون أن الكميات الهائلة من المياه العذبة لا تتسبب في ارتفاع منسوب البحر فحسب، بل يمكن أن تغير النظام العالمي لتيارات المياه البحرية، ما يؤدي لتغير المناخ أيضًا.

يقول الباحثون إن سبب الارتفاع الهائل في منسوب مياه دوامة بحر بيوفورت هو تركيبة من المياه العذبة الذائبة التي تتجمع هناك، و الرياح الشرقية الدائمة التي تمنع الاختلاط بتيارات بحرية أخرى، ومنعت معه حدوث توازن في مستوى سطح المياه.

أما الانخفاض الموجود في جرينلاند فسببه أن ذوبان الأنهار الجليدية يؤدي لتراجع الكتل الجليدية، وتتراجع معه قوة الجاذبية، مما يجعل المياه لا تنجذب بنفس القوة السابقة.