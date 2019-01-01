رواندا تناشد مواطنيها عدم التوجه لجوما الحدودية بعد اكتشاف حالة إيبولا بها

ناشدت وزارة الصحة في رواندا المواطنين لتجنب التوجه إلى منطقة شرق الكونغو الديمقراطية؛ وذلك بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس "الإيبولا" في مدينة "جوما" قرب الحدود بين البلدين.

وقالت الوزارة الرواندية في بيان - نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء مقتطفات منه - إنه على الرغم من عدم تسجيل إصابة أي حالة بفيروس "الإيبولا" في رواندا، إلا أنه من المهم أن يتخذ الروانديون إجراءات لمنع انتشاره في البلاد.

وأضاف البيان أن الوزارة تطالب المواطنين الروانديين والمقيمين بعدم عبور الحدود إلا في الحالات الضرورية إلى المناطق في الدولة المجاورة التي تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بالفيروس فيها، وأوصت المواطنين والمقيمين بعدم توفير أماكن إقامة للمسافرين القادمين من مناطق في الدولة المجاورة، والتي تم الإبلاغ عن إصابات بها.

وأفاد الراديو بأنه تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس الإيبولا في "جوما" وهي مدينة يقطنها مليون شخص منعزلين عن الحدود بمدينة "جيسيني" غرب رواندا، مضيفا أن معبر الحدود بين "جوما" و"جيزيني" يعد واحدا من أكثر المعابر استخداما في المنطقة، حيث يستخدمه آلاف الأشخاص يوميا.