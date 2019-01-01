اليابان تسجل أعلى معدل انتحار في العالم لمن هم دون الـ20 عاما

شهدت اليابان ارتفاعا في معدلات الانتحار لمن هم دون الـ 20 عاما؛ لتسجل بذلك المعدلات الأسوأ على مستوى العالم.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن تقرير حكومة اليابان السنوي لعام 2018 حول معدلات الانتحار أن ضعف المستوى الدراسي هو السبب الأكثر شيوعا وراء انتحار هذه الفئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما.

وأفاد التقرير حول تدابير الوقاية من الانتحار لعام 2019، بأن معدل الانتحار لكل 100 ألف شخص بلغ 8ر2 بين من تقل أعمارهم عن 20 عامًا، وهو المعدل الأعلى الذي يسجل منذ توفر بيانات قابلة للمقارنة في عام 1978، فيما انخفض المعدل لدى جميع الأعمار إلى 5ر16، وهو أدنى مستوى منذ عام 1978.

وارتفع العدد الإجمالي لمن قتلوا أنفسهم، وهو دون الـ20 عاما لعام 2018، بواقع 32 شخصا؛ مقارنة بالعام السابق له، ليسجل 599 شخصا مما يتعارض مع اتجاه الانخفاض في حالات الانتحار في جميع الفئات العمرية.