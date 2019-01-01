محافظ الدقهلية: تحصين 182 ألف رأس ماشية بالحملة القومية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن تحصين 182 رأس ماشية حتى اليوم الاثنين، ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمختلف وحدات ومراكز المحافظة والتي انطلقت يوم 22 يونيو الماضي.



وشدد شاروبيم، على أهمية استمرار مديرية الطب البيطري في تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائي.



من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، على أنه لاتوجد أي حالات اشتباه إصابة، وأن الحملات والقوافل المجانية مستمرة حتى تحصين جميع الثروة الحيوانية.