الرئيس الأمريكي: لا نسعى لتغيير النظام في إيران ولكننا مصممون على منعه من امتلاك سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران إلا أنها مصممة على منعه من امتلاك أسلحة نووية.

وأضاف ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ترغب في خروج إيران من اليمن.

ومن جانبه، صرّح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في الاجتماع بأن إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض حول برنامجها الصاروخي.

وكانت إيران قد أعلنت منذ أيام عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن 3.67% وهو الحد المسموح به في الاتفاقية النووية التي تم التوصل إليها عام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح خلال زيارته لليابان في مايو أنه غير مهتم بتغيير النظام في إيران، قائلاً إن تركيزه ينصب على منع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

لكن في الأسابيع الستة التي تلت ذلك تصاعدت التوترات بين الجانبين، وقامت إيران بتخصيب اليورانيوم بشكل يفوق ما حدده الاتفاق النووي لعام 2015، والذي سخر منه ترامب باعتباره "الأسوأ" على الإطلاق.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب امتثال إيران لاتفاقية 2015 الأسبوع الماضي أن طهران قد تجاوزت مستوى تخصيب اليورانيوم في الاتفاقية، وهذا يمثل ثاني انتهاك رئيسي لطهران للمعاهدة النووية في الأسابيع الأخيرة.