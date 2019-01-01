وزير الرياضة الكاميروني يمهد لرحيل سيدورف

على الرغم من عدم إعلان الاتحاد الكاميروني بشكل رسمي عن مصير الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني للمنتخب الأول، إلا أن التأكيدات بحسب تقارير صحفية عدة أن نجم ميلان السابق لن يبقى في منصبه.

وأشار موقع "أفريكان سوكر أبديتس" إلى أن وزير الرياضة الكاميروني نارسيس مويلي كومبي انتقد علانية سيدورف وأكد أنه لا يصلح للمهمة.

وكان منتخب الكاميرون قد ودع منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، بعدما خسر من نيجيريا، بنتيجة 3-2 في دور الـ 16 للبطولة بعدما حل وصيفا لمجموعته خلف منتخب غانا".

وفشل منتخب الكاميرون في الاستمرار برحلة الدفاع عن لقبه الذي حققه في 2017 ليودع منافسات البطولة