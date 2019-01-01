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خالد جلال: الدوري في يد لاعبي الزمالك

كريم يوسف
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 11:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 11:55 م

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران المقام على ملعب النادي في اطار الاستعدادات لاستئناف مباريات الدوري العام .

وتحدث خالد جلال المدير الفني للفريق مع اللاعبين على أهمية المباريات الثلاث المتبقية بالدوري أمام الجونة والاسماعيلي والأهلي قائلا : "أرجو منكم جميعا عدم التركيز في أي شئ يقال عنكم، لا حديث عن رحيل أي لاعب منكم كلكم عناصر أساسية بالنسبة لي ".

وأضاف: " المطلوب منكم التركيز فقط في المباريات المتبقية بالدوري، بأيديكم أنتم فقط ليس بيد أحد آخر حسم لقب الدوري والجهاز الفني يثق فيكم جميعا" .

ويواصل الزمالك تدريباته، استعدادا لمواجهة الجونة الأحد المقبل بالدوري العام على ملعب الجونة.


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