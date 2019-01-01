خالد جلال: الدوري في يد لاعبي الزمالك

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران المقام على ملعب النادي في اطار الاستعدادات لاستئناف مباريات الدوري العام .
وتحدث خالد جلال المدير الفني للفريق مع اللاعبين على أهمية المباريات الثلاث المتبقية بالدوري أمام الجونة والاسماعيلي والأهلي قائلا : "أرجو منكم جميعا عدم التركيز في أي شئ يقال عنكم، لا حديث عن رحيل أي لاعب منكم كلكم عناصر أساسية بالنسبة لي ".
وأضاف: " المطلوب منكم التركيز فقط في المباريات المتبقية بالدوري، بأيديكم أنتم فقط ليس بيد أحد آخر حسم لقب الدوري والجهاز الفني يثق فيكم جميعا" .
ويواصل الزمالك تدريباته، استعدادا لمواجهة الجونة الأحد المقبل بالدوري العام على ملعب الجونة.