اليابان: انتقاد رئيس كوريا الجنوبية لفرض ضوابط على الصادرات لا أساس له من الصحة

وصف كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا، اليوم الثلاثاء، انتقاد رئيس كوريا الجنوبية لقرار طوكيو فرض قيود وضوابط على بعض صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى سول بأنه لا أساس له من الصحة.

وقال سوجا -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"- إن اليابان فرضت هذه الضوابط على التصدير بالنظر إلى أمنها القومي، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تمثل رد فعل لأزمة العمالة خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وتأتي تصريحات كبير المتحدثين باسم الحكومة بعد انتقاد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن لهذه الخطوة حيث قال إنه ليس من الحكمة أن تربط اليابان النزاع حول التاريخ بالمسائل الاقتصادية.

يشار إلى أن طوكيو قد فرضت هذه القيود على الصادرات التي تستخدمها شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية والهواتف الجوالة في كوريا الجنوبية أوائل الشهر الجاري وهو ما زاد من حدة التوتر بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية استخدام العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وسارعت سول للرد حيث وصفت هذه الإجراءات بأنها "غير منصفة وتشكل انتهاكا للقوانين الدولية" معتبرة أن الإجراء الياباني بمثابة انتقام اقتصادي ضد حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب.