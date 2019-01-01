وزير الإعلام الكويتي يؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية

وصف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، العلاقات المصرية - الكويتية بـ"المتميزة والعميقة"، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تزداد رسوخا.

وقال الجبري - في بيان صحفي لدى وصوله، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة على رأس وفد رسمي للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، "إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتطور برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأثنى الجبري على الجهود المبذولة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط في الإعداد لهذا الاجتماع المهم، لافتا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت أحوج ما نكون فيه لرؤية إعلامية عربية موحدة، مدعومة بتنسيق المواقف؛ لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع.

وأضاف "إننا اليوم كدول عربية مطالبون بتعاون إعلامي أوثق يكون أكثر حرصا على وحدة الصف العربي، ومحافظا على مصالحه ومكتسباته، مجسدا روح التسامح ومشيعا مبادئ السلام، وناشرا للفضيلة وقبول الآخر"، معربا عن جزيل الشكر لمصر قيادة وشعبا على حسن وكرم الاستقبال.