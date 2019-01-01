السعودية: نرفض الإدعاءات القطرية بوضع المملكة عراقيل أمام الحجاج القطريين

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جدد مجلس الوزراء السعودي -اليوم الثلاثاء- رفضه لما وصفه بالادعاءات القطرية التي تزعم بأن حكومة المملكة تضع عراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من القطريين، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.