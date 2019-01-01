ارتفاع حاد في أعداد الأشخاص المقيمين بمفردهم في ألمانيا

شهدت ألمانيا ارتفاعًا حادًا في أعداد الأشخاص الذين يقيمون بمفردهم، وفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أن عدد المساكن التي يقيم بها فرد واحد ارتفع منذ عام 1991 بنسبة 46%.

وفي سياق متصل، أظهرت الإحصائية أن عدد المساكن التي يقيم بها شخصان فقط ارتفعت أيضا بنسبة 29% منذ أوائل التسعينيات.

وكان عدد المساكن الخاصة في ألمانيا وصل في العام الماضي إلى 4ر41 مليون مسكن، يعيش في الجزء الأكبر منها (42%) شخص واحد فقط وهو ما يعني أن نحو 3ر17 مليون شخص أي ما يعادل نحو واحد من كل خمسة أشخاص في ألمانيا يقيم في مسكن بمفرده.

وبلغ عدد المساكن التي يعيش بها أكثر من شخص نحو 24 مليون منزل، يعيش في القسم الأكبر منها (34%) شخصان فقط.