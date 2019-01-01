إيران تجني 5 مليارات دولار عبر تصدير الطاقة للعراق

أعلن أمين عام الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، أن إيران ستجني عوائد مالية بنحو 5 مليارات دولار من تصدير الغاز والكهرباء للعراق هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن حسيني قوله إن وفدا من البنك المركزي الإيراني سيتوجه للعراق؛ بهدف بحث إمكانية شراء السلع عبر السيولة المحققة من خلال تصدير الكهرباء والغاز لهذا البلد المجاور.

من جهة ثانية، أكد حسيني استئناف تنفيذ المشاريع الهندسية مثل بناء استاد وشبكة المياه والصرف الصحي بمدينة الناصرية، فضلا عن المشاريع الإسكانية، التي توقفت بسب تنظيم داعش الإرهابي ولشح الموارد المالية.

وبيّن أن الغرفة التجارية المشتركة تسعى لعقد اجتماع بين وزارة الإسكان العراقية ومنظمة المدن الصناعية الإيرانية؛ بهدف استئناف المشاريع المعلقة في العراق، فيما بدأت بالفعل مجددا أعمال بعضها، لافتا إلى أن جميع المشاريع -لاسيما الفنية والهندسية- ستنطلق في أقرب وقت ممكن.