عون: لبنان ينعم باستقرار أمني انعكس إيجابا على حركة السياحة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده تنعم باستقرار أمني انعكس إيجابا على حركة السياحة، مشيرا إلى أن الموسم السياحي الجاري يشهد عودة السياح الخليجيين للاصطياف في عموم لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة للأوروبيين، وهو ما يستدعي العمل على تدعيم وتثبيت الأمن بصورة أكبر.

وقال عون – خلال استقباله لوفد فني من لجنة الإعداد لمهرجانات مدينة القاع (بمحافظة بعلبك الهرمل شمالي شرق البلاد) في شهر أغسطس المقبل – إن منطقة القاع عانت الكثير جراء تداعيات الحرب السورية.

وأضاف: "نقدر شهادة وصمود أهل القاع أثناء الحرب الدائرة في سوريا وأحداث مدينة (عرسال) وقد قررنا منذ مجيئنا إلى الحكم أن تكون المهمة الأولى لنا تحرير هذه البلدة من الإرهابيين وإعادة الأمن والاستقرار إليها، إذ أن من دون أمن لا وجود لراحة البال ولا حتى إمكانية لإقامة مهرجانات أو احتفالات، فكانت معركة فجر الجرود التي أعادت الأمل، ليس فقط لأهل المنطقة بل لكل لبنان".

ونفذت القوات المسلحة اللبنانية، في أغسطس من العام 2017، عملية عسكرية ناجحة على نطاق واسع أطلقت عليها (فجر الجرود) للقضاء على التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة في المناطق الحدودية مع سوريا، وفي ومقدمتها تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة).