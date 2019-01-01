إيران تؤكد إلقاء القبض على أكاديمية فرنسية إيرانية

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أعلنت طهران، اليوم الثلاثاء، توقيف أكاديمية فرنسية إيرانية في إيران، مؤكدة بذلك صحة تقارير صدرت في فرنسا يوم أمس.

وقال غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية: "نؤكد أنه تم إلقاء القبض عليها. وكل التفاصيل الأخرى ستُعلن لاحقا بعد الاستجواب".

وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت أمس أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على العالمة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه دون تقديم إجابات شافية حول الأسباب.

وتعمل عادلخاه أستاذا باحثة في علم الأنثروبولوجي في معهد الدراسات السياسية المرموق في باريس.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمعهد، فإن أبحاثها تركز على أنثروبولوجيا التنقل- بما في ذلك الهجرة والتهريب والمنفى- وكذلك الشبكات الدينية والتجارية التي تتجاوز الحدود القومية، والسياسة، وحيازة الأراضي.

ولم يتضح على الفور التهم التي قد تكون موجهة إليها.

وفي مذكرة داخلية بمعهد العلوم السياسية، قال المديران أوليفييه دوهاميل وفريدريك ميون إنهما يتواصلان مع السلطات الفرنسية لإطلاق سراح عادلخاه "بأسرع وقت ممكن".

وطالبت فرنسا السلطات الإيرانية بتوضيح حول وضع عادلخاه والسماح للسلطات الفرنسية بتقديم الدعم القنصلي لها.