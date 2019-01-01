محافظ الشرقية: تمكين المرأة وخفض نسب الأمية أهم أهداف الخطة السكانية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أن الخطة التنفيذية في مجال السكان "2019 – 2010" تهدف إلى دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية، والسعي لخفض نسبة الأمية بين الإناث، وتوفير فرص عمل من شأنها خفض نسبة البطالة بين الشباب، ورفع كفاءة الأئمة ورجال الدين للتوعية بخطورة المشكلة السكانية، بالإضافة إلى تمكين المرأة.

وأضاف المحافظ، إأنه سيتم تنفيذ الخطة السكانية من خلال خفض نسبة العنف ضدها وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية ورفع نسبتها في قوة العمل، مؤكدًا على أهمية دور المجلس القومي الإقليمي للسكان في استحداث آليات غير تقليدية لمواجهة الزيادة السكانية.

من جانبه، أشار أبو زيد عطية، مدير فرع المجلس القومي للسكان بالشرقية، إلى أن أهداف الخطة التنفيذية للمجلس تشمل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحة خدماتها بوحدات الرعاية الأساسية وتنفيذ الزيارات المنزلية وقوافل الصحة الإنجابية (الثابتة والمتنقلة).

وشدد أبو زيد، على أهمية الوصول للمناطق العشوائية والنائية المحرومة من الخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ قوافل صحة إنجابية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، مع عقد لقاءات جماهيرية لتقليل الفجوة بين المعرفة والممارسة وتدريب الرائدات الريفيات التابعات للتضامن الإجتماعي ومديرية الصحة بهدف رفع كفائتهن.

وأوضح مدير المجلس القومي للسكان بالشرقية، أن هناك مشاركة فعالة بين المجلس وخبراء التخطيط والجهات المعنية للتوعية بأهمية التنظيم الأسري، من خلال توفير كافة الامكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة السكانية.