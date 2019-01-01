«التعليم»: سداد 100 جنيه عن كل مادة وحضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة الامتحان.. وإخطاره على محل سكنه بخطاب مسجل حال التعديل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، فتح باب التظلمات من نتيجة الثانوية العامة أمام الطلاب ولمدة شهر، بالمقار التى تحددها كل مديرية تعليمية، موضحة أن إجراءات التظلم سداد الطالب 100 جنيه عن كل مادة يرغب فى تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية «المركزى المصرى، البنك الأهلى المصرى، بنك مصر» لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأشارت الوزارة فى بيان، أمس، إلى طلبات الاطلاع فى المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها تقدم لمندوب لجنة النظام والمراقبة الموجود بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة، أو بالمقار التى حددتها اللجنة مرفقا بها الإيصال الدال على السداد، مع تقديم الطالب بطلب التظلم فى المديرية التعليمية التابع لها مرفقا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.

وأضافت الوزارة، أنه على الطالب الالتزام بالوجود بمقر لجنة النظام والمراقبة فى الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد، لا يحق له التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، موضحة أن مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، حيث يطلع الطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

وأكدت الوزارة، أنه يشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى حالات: «وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة».

وتابعت: أنه يحق للطالب تدوين أى ملاحظات أخرى إذا ما رأى أنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها، لافتة إلى حال ثبوت حق الطالب فى تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.