«الخارجية الفلسطينية» تطالب بتحقيق دولي في استشهاد الأسير «طقاطقة»

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الأمنية بما فيها مصلحة إدارة السجون، المسئولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة (31 عاما)، أثناء خضوعه للتحقيق من قبل قوات الاحتلال .. مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - بتشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الصليب الأحمر الدولي للوقوف على ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة العنصرية، وبتوفير الحماية القانونية والسياسية للأسرى جميعاً، محملة سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم.

وأكدت "أن اللامبالاة التي يبديها المجتمع الدولي ومنظماته ومجالسه المختصة تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب مثل هذه الفظائع".