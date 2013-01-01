كل ما تريد معرفته عن فرقة «بي تي إس» قبل تقديمها حفل بوب بالسعودية

تقدم فرقة "بي تي إس" المتخصصة في موسيقى البوب، حفلًا في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، أكتوبر المقبل، على استاد الملك فهد وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض التي تستمر حتى ديسمبر من العام الجاري.

وتعتبر "BTS" فرقة غنائية من كوريا الجنوبية شكلت عام 2013، ومكونة من 7 أعضاء يقومون بإنتاج وكتابة الأغاني بأنفسهم.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن فرقة بي تي إس قدمت العديد من الحفلات حول العالم، ونجحت في تحقيق حصيلة مبيعات ضخمة من بعض الألبومات، مثل "الأجنحة" عام 2016 الذي بلغ مبيعاته مليون نسخة في كوريا الجنوبية فقط، إضافة إلى تحقيق جماهيرية عالية في الولايات المتحدة الأمريكية، جعلت الفرقة تدخل تصنيف "بيلبود 200" وهو خاص بأعلى الألبومات مبيعًا في أمريكا.

بعد عام واحد، عادت الفرقة للنجاح مرة آخرى في الولايات المتحدة من خلال أغنية "Dr Mic"، التي حققت مشاهدات تعدت الـ527 مليون على "يوتيوب"، وحصلت على شهادة من رابطة صناعة التسجلات الأمريكية وهي منظمة تجارية خاصة بصناعة الموسيقى.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، حققت فرقة بي تي إس نجاحًا، حيث إن عدد المستمعين لها على منصة "أنغامي" وصل إلى 25 مليون شخص - حسبما ذكر موقع "Yonhap News Agency" الخاص بكوريا الجنوبية.

وخلال الفترة الماضية، أقامت الفرقة حفلات ضخمة بعدد من دول العالم، مثل حفل في مدينة ولاية كاليفورنيا الذي أقيم في ملعب "روز بول" مايو الماضي، وحفل شيكاغو في ملعب "سولجر فيلد"، وأيضًا حفل في البرازيل بملعب " أليانز باركي"، وحفل لندن الذي أقيم في ملعب "ويمبلي"، وحفل اليابان في ملعب " شيزوكا ستاديوم".

وجميع أعضاء فرقة BTS التي تعني في اللغة الكورية "فتيان ضد الرصاص"، من صغار السن، حيث إن أعمارهم تتدرج بين سن الـ21 وحتى سن الـ26.

واستطاعت الفرقة رغم صغر سن الأعضاء أن تفوز بجائزة تكون أول فرقة بوب كورية تدخل قائمة المرشحين للفوز بجائزة "غرامي" التي تقدمهم الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لموقع "kstyle"، فإن الفرقة انفردت عام 2018 بصورة على غلاف مجلة "تايم" الأمريكية، واستطاعت بعد نجاح لسنوات أن تظهر في فيلم سينمائي " برن ذا ستيج "، وهو الفيلم الوحيد الذي قدمته BTS.