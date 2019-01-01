صحيفة : أرسنال يقترب من ضم سيبايوس

اقترب أرسنال الإنجليزي من التعاقد مع الإسباني داني سيبايوس لاعب ريال مدريد على سبيل الإعارة، وذلك حسب صحيفة"آس" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن سيبايوس أصبح واحدًا من اللاعبين القريبين من الرحيل عن "سانتياجو برنابيو"، في ظل عدم رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

ويمر أرسنال بمرحلة حرجة خلال سوق الانتقالات الجارية، حيث لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن، باستثناء اللاعب البرازيلي الشاب مارتينيلي الذي من المتوقع أن تتم إعارته لأحد الأندية من أجل اكتساب الخبرة، وذلك قبل بداية الموسم الجاري.

وكان ريال مدريد قد ضم سيبايوس من ريال بيتيس في 2017 في صفقة كلفت النادي 18 مليون يورو.