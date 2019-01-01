«صيادلة الإسكندرية» تبلغ عن صيدليات تقدم خصومات على الأدوية «الإلكترونية»

حرر نقيب صيادلة الإسكندرية، الدكتور محمد أنسى الشافعي، اليوم الاثنين، بلاغين لمحامى عام الإسكندرية ورئيس جهاز حماية المنافسة؛ ضد خدمة «إلكترونية» قائمة على تقديم خصومات من بعض الصيدليات والسلاسل المخالفة، بما يمثل انتهاك للقواعد المهنية، والقانونية المنظمة لمهنة الصيدلة في مصر.



وأضاف البلاغ أنه قد ظهر خلال الأسبوع الماضي، موقع وخدمة تقدم خصومات على الأدوية من بعض السلاسل، مما يخالف قوانين التسعيرة الجبرية، ولائحة آداب المهنة، وحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن توفير الدواء بسعر قليل يثير الشكوك حول سلامته، ويشكل تهديد لصحة المواطنين.



وأوضح البلاغ قيام الموقع بالاتفاق مع بعض الصيدليات بتقديم خصومات على الأدوية، بالمخالفة لقانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969، ولائحته التنفيذية رقم 189 لسنة 1970، بالإضافة إلى مخالفة قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وقانون التسعيرة الجبرية رقم 163 لسنة 1950، مما يؤدى إلى القضاء على المنافسة واحتكار مهنة الصيدلة.