المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية تتعهد بوحدة أوروبا

في خطابها الترويجي لتقلد منصب رئاسة المفوضية الأوروبية، تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بالوحدة الأوروبية.

وقالت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، إنه بهذه الطريقة فقط يمكن لأوروبا أن تصمد في العالم.

وأكدت فون دير لاين تعهدها بجعل أوروبا محايدة مناخيا بحلول عام 2050 وخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 55% بحلول عام 2030، وقالت: "مهمتنا الأكثر إلحاحا هي إبقاء كوكبنا صحيا"، معلنة عزمها تأسيس بنك لدعم حماية المناخ باستثمارات تصل إلى تريليون يورو.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي مساء اليوم على تعيين فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية.

ولحصولها على هذا المنصب، تحتاج فون دير لاين إلى تأييد أغلبية مطلقة من البرلمان الأوروبي البالغ عدد أعضائه حاليا 747 عضوا؛ ويعني هذا أنها تحتاج لتأييد 374 نائبا على الأقل. وفي حال حدوث ذلك ستخلف فون دير لاين السياسي اللوكسمبورجي جان-كلود يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية في 1 نوفمبر القادم.

وليس من المؤكد أن تحصل فون دير لاين على الأغلبية المطلقة، حيث لا يدعمها بشكل واضح حتى الآن سوى كتلة المحافظين (حزب الشعب الأوروبي)، والذي يشغل في البرلمان 182 مقعدا. ولم تستقر الكتلة البرلمانية للبراليين (108 مقاعد) أو الاشتراكيون الديمقراطيون (153 مقعدا) على موقف محدد بشأن التصويت، في حين أعلنت كتلتا الخضر واليسار عزمهما التصويت بـ(لا).