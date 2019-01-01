مقتل 10 أشخاص على الأقل إثر انهيار مبني سكني في مدينة مومباي الهندية

أعلن مسؤول هندي، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 أشخاص على الأقل إثر انهيار مبنى سكني متهالك مكون من 4 طوابق في مدينة مومباي، العاصمة المالية للبلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن عمال الإنقاذ يقومون حاليًا بالبحث عن العديد من الأشخاص الآخرين المحتمل محاصرتهم تحت الانقاض.

وقالت وحدة مكافحة الحرائق في مومباي الهندية إن رجال الإنقاذ عثروا حتى الآن على 9 ناجين تحت الأنقاض، من بينهم طفل.

وتم نقل الناجين من الحادث حتى الآن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تعازيه إلى ضحايا الحادث في تغريدة له على موقت التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً إن "انهيار مبنى في دونجري بمومباي أمر محزن. أقدم التعازي إلى أسرة أولئك الذين فقدوا حياتهم".

وكان عدد من الأشخاص قد قتلوا وحوصر آخرون إثر انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق بفعل هطول الأمطار الموسمية في منطقة جبلية شمال الهند يوم الأحد الماضي.