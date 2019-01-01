 زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو - بوابة الشروق
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زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

مصطفى عطية
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 2:12 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 2:12 م

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على زيارة استثنائية لنزلاء السجون؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019 حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019، ولا تحتسب من الزيارات المقررة لهم.

قال مصدر أمني إن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كل أوجه الرعاية لنزلاء السجون، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى دعم أواصر التواصل الاجتماعي لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة ذويهم في الاحتفال بالمناسبات والأعياد الرسمية.

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