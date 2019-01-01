المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى المساواة بين الجنسين في مناصب المفوضية

دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، إلى المساواة الكاملة بين الجنسين في توزيع مناصب المفوضية، في خطابها الترويجي لتقلد رئاسة المفوضية الأوروبية.

وقالت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي اليوم الثلاثاء في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، إنها ستعمل على توزيع متساو لمناصب المفوضية الأوروبية بين الرجال والنساء.

وذكرت فون دير لاين أنه في حال عدم اقتراح الدول الأعضاء في الاتحاد مرشحات كافيات لمناصب المفوضية، فإنها لن تتردد في مطالبة الدول بتقديم ترشيحات جديدة.

وانتقدت فون دير لاين البالغة من العمر 60 عاما استقرار نسبة النساء اللاتي تقلدن مناصب قيادية في المفوضية الأوروبية في الماضي عند نحو 20%.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي مساء اليوم على تعيين فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية.

ولحصولها على هذا المنصب، تحتاج فون دير لاين إلى تأييد أغلبية مطلقة من البرلمان الأوروبي البالغ عدد أعضائه حاليا 747 عضوا؛ ويعني هذا أنها تحتاج لتأييد 374 نائبا على الأقل.

وفي حال حدوث ذلك ستخلف فون دير لاين السياسي اللوكسمبورجي جان-كلود يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية في الأول من نوفمبر المقبل.

وليس من المؤكد أن تحصل فون دير لاين على الأغلبية المطلقة، حيث لا يدعمها بشكل واضح حتى الآن سوى كتلة المحافظين (حزب الشعب الأوروبي)، والذي يشغل في البرلمان 182 مقعدا.

ولم تستقر الكتلة البرلمانية للبراليين (108 مقاعد) أو الاشتراكيون الديمقراطيون (153 مقعدا) على موقف محدد بشأن التصويت، في حين أعلنت كتلتا الخضر واليسار عزمهما التصويت بـ(لا).