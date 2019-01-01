مسؤول أمريكي يزور كوريا الجنوبية غدا الأربعاء لمناقشة قضايا ملحة

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية -اليوم الثلاثاء- أن مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ ديفيد ستيلويل سيزور البلاد غدا الأربعاء؛ لمناقشة قضايا ملحة، موضحة أنه سيجتمع مع وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا، إضافة إلى كل من نظيره الكوري الجنوبي يون سون-جو، والممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية لي دو-هون.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن ستيلويل سيزور سول بعد انتهاء جولته في الفلبين التي تختتم اليوم، مضيفة أنه زار اليابان الخميس الماضي ، حيث استمرت زيارته أربعة أيام.

وتأتي هذه الزيارة وسط تصاعد التوتر بين كوريا الجنوبية واليابان بسبب فرض اليابان القيود على صادراتها لكوريا الجنوبية، وتتجه الأنظار إلى رسالة سيبعثها ستيلويل بشأن هذه المسألة أثناء زيارته إلى كوريا الجنوبية.

كما تأتي الزيارة قبيل انتهاء مهلة منحتها اليابان لكوريا الجنوبية حتى يوم 18 يوليو، للرد على مقترحها بـ "إنشاء لجنة التحكيم من بلد ثالث" فيما يتعلق بقرارات محاكم كورية جنوبية أمرت الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري في زمن الحرب، وتقول الولايات المتحدة إنها ستعمل على منع تفاقم المشكلة بين كوريا الجنوبية واليابان.