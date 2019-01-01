مدبولي: الدولة حريصة على تقديم الدعم الكامل لأهالينا بشمال سيناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص مؤسسات الدولة على استمرار تقديم الدعم الكامل لأهالينا في شمال سيناء، من خلال التعاون والتنسيق القائم بين مختلف الجهات بالدولة؛ وذلك بهدف التأكد من تقديم الخدمات المطلوبة، والإعانات والمساعدات النقدية، بخلاف توافر جميع السلع الغذائية، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استعرض رئيس الوزراء، اليوم، تقريراً عن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء خلال العملية الشاملة "سيناء 2018" عن شهر مايو 2019.

ونوه التقرير بأنه تم خلال شهر مايو 2019، صرف 88900 جنيه من ديوان عام المحافظة في صورة مساعدات ومنح، وإعانات الوفاة والإصابة لصالح 24 حالة، إلى جانب صرف وزارة التضامن الاجتماعي 7537730 جنيها (لمعدومي الدخل، ومعاش ضماني، وتكافل وكرامة، وصيادين) لصالح 11941 أسرة.

وفي مجال الشئون الصحية، لفت التقرير النظر إلى أن عدد المترددين على المستشفيات وصل إلى 5319 فردا في مختلف التخصصات.

وبالنسبة للخدمات المقدمة في مجال الأمومة والطفولة، أشار التقرير إلى توزيع 3 كراس متحركة من خلال مكتب العلاقات الإنسانية، بالإضافة إلى بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

ونوه التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء بأنه تم خلال شهر مايو 2019، صرف تعويضات مالية من ديوان عام المحافظة وصلت إلى 275000 جنيه مقدمة لصالح 81 حالة في رفح والشيخ زويد، فضلاً عن صرف وزارة التضامن الاجتماعي لمبلغ 281000 جنيه لصالح 139 أسرة.