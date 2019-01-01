 باكستان تعيد فتح مجالها الجوي أمام الطيران المدني بعد أشهر من القيود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان تعيد فتح مجالها الجوي أمام الطيران المدني بعد أشهر من القيود

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 9:52 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 9:52 ص

أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان اليوم الثلاثاء إعادة فتح المجال الجوي الباكستاني أمام الطيران المدني، وذلك بعد أشهر من القيود التي فرضتها السلطات في أعقاب مواجهات مع الهند المجاورة في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الهيئة - في بيان لها نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إن المجال الجوي الباكستاني أصبح مفتوحا لكل أنواع الطيران المدني، وأن ذلك القرار دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه.

وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي في شهر فبراير الماضي على خلفية أزمة مع الهند في أعقاب هجوم شنته جماعة مسلحة في إقليم "كشمير" (المتنازع عليه بين البلدين ) أسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية.

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