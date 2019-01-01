 رياض محرز يتحدث عن حلم اللقب وتنظيم مصر للبطولة وجوارديولا - بوابة الشروق
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رياض محرز يتحدث عن حلم اللقب وتنظيم مصر للبطولة وجوارديولا

القاهرة - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 6:46 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 6:46 ص
قال رياض محرز، نجم هجوم المنتخب الجزائري، إن هدف فريقه هو الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.

وأضاف محرز في تصريحات للموقع الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019: "أشكر مصر على حسن التنظيم .. الأجواء رائعة والتنظيم والملاعب على أعلى مستوى".

وشدد محرز على رغبة أعضاء الفريق بالكامل في إسعاد الشعب الجزائري وتحقيق اللقب.

وأضاف: "دعنا لا نخدع أنفسنا، لا أعرف ما ينتظرنا في المستقبل، بالتأكيد نطمح للوصول لأبعد نقطة, بعد تخطي عقبة نيجيريا والوصول للمباراة النهائية نريد الفوز باللقب".

وأوضح: " جوارديولا مدرب رائع ، هو مدرب على أعلى مستوى، يهتم دائما بكل التفاصيل وجميع اللاعبين يستفيدون منه ويتحسنون كثيرا معه".

واختتم نجم سيتي تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تقديم موسم جديد مميز مع السماوي والمنافسة على جميع البطولات والفوز بكل شيء مع الفريق.

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