مقتل 5 من مسلحي طالبان في غارات جوية جنوب أفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 5 من مسلحي طالبان في غارات جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في منطقتين بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مسؤولين عسكريين مطلعين قولهم اليوم الثلاثاء إن غارة جوية قتلت اثنين من مسلحي طالبان في منطقة موسى قلعة ذات الأهمية الاستراتيجية في إقليم هلمند في أفغانستان، وأضاف المسؤولون أن غارة جوية مماثلة أسفرت عن مقتل 3 آخرين من مسلحي طالبان في منطقة سانجين.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية من جانبهم على الغارات الجوية حتى الآن.

ويعد هلمند من بين الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان، حيث ينشط مسلحو طالبان في مناطق مختلفة من الإقليم وغالبا ما ينفذون أنشطة إرهابية هناك.

وفي الوقت نفسه، تطلق القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات لمكافحة الإرهاب تستهدف الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم.

كما تقوم القوات الأمريكية بغارات جوية منتظمة في المناطق المضطربة من البلاد لقمع حركة طالبان وغيرها من المسلحين المناهضين للحكومة.