14 زلزالا هزّ 10 دول في نصف شهر فقط

ضربت الزلازل نحو 10 دول حول العالم منذ مطلع الشهر الجاري وحتى أول أمس الأحد كان منها المدمر والخفيف والمتوسط خلفت خسائر كبيرة.

وتستعرض "الشروق" الزلازل التي هزت العالم حتى منتصف يوليو الجاري حيث بدأت بالصين ثم أمريكا واليابان، إيران، العراق، الكويت، روسيا، الفلبين، وانتهت باستراليا واندونيسيا يوم الأحد.

أستراليا

أول أمس الأحد، ضرب زلزال عنيف منتجع بوم الساحلي، غرب إستراليا، بلغت قوته 6.6 درجة، فيما لم ترد أية تقارير عن الأضرار أو الإصابات، فيما أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي هتزاز البنايات والسيارات ووقوع بعض الأضرار الطفيفة في بعض المناطق، بحسب وكالة "رويترز".

إندونيسيا

في ذات اليوم، ضرب زلزال عنيف للغاية جزيرة هيمالايا الإندونيسية، بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، وسط حالة من الزعر بين المواطنين، اثر الخسائر المادية الكبيرة التي أحدثها الزلزال، حيث ادى لدمار عشرات المنازل ومقتل شخصين على الاقل.

القاهرة

في منتصف ليل الجمعة شعر سكان القاهرة والتجمع ومدينة نصر بهزة ارضية خفيفة بلغت قوتها 2.7 ريختر في الساعة 12 إلا ربع صباحا، تلك الهزة تكررت في اليوم الثاني بمنطقة المقطم حيث بلغت قوتها 1.7 ريختر لكن هذه المرة بسبب أحد النشاطات البشرية الصناعية.

اليابان

والسبت الماضي، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع زلزال بقوة 6.1 درجة شمال جزر أوكيناوا اليابانية، ووفقًا للهيئة المسح الجيولجية الأمريكية، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.

أمريكا

في الجمعة الماضية ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة مدينة ستيل الأمريكية بولاية واشنطن الأمريكية، وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن الزلزال وقع في الساعة 03:00 صباحا حسب التوقيت المحلي، فيما تم تسجيل هزة أرضية أخرى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر على مقربة من مدينة مونرو بولاية واشنطن، بعد دقائق من ذلك الزلزال.

الفلبين

والجمعة الماضية، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قوته 5.8 درجة ضرب شمال جزيرة مينداناو في الفلبين في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي تم تسجيله في الساعة 20:42 بتوقيت غرينتش.

روسيا

ويوم الخميس الماضي أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة سخالين الروسية ان زلزالا بلغت قوته 5.0 درجات وقع بالقرب من جزر الكوريل الجنوبية، فيما قالت رئيس محطة رصد الزلازل في المنطقة، إيلينا سيمينوفا، إن الزلزال بلغت شدته 5.0 درجات على مقياس ريختر ووقع في تمام الساعة 01.13 بالتوقيت المحلي.

إيران والكويت وجنوب العراق

في 8 يوليو شعر سكان الكويت ومحافظات جنوب العراق بهزة أرضية، نتجت عن زلزال بقوة 5.6 درجة وقع على بعد 84 كيلومترًا شرقي مدينة الأهواز في جنوب إيران

كاليفورنيا

ضرب زلزال يعتبر الأقوى والأعنف منذ عقدين، عدة مناطق في ولاية كاليفورنيا في خامس أيام شهر يوليو، بقوة بلغت 7.1 درجة بمقياس ريختر، وذلك في الساعة 20:19 مساء بالتوقيت المحلي، حسبما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

زلزال بالقاهرة

في 5 يوليو، رصدت الشبكة القومية للزلازل في مصر، هزة أرضية متوسطة الشدة شعر بها سكان القاهرة، بلغت قوتها 4.4 ريختر، وحدثت على لعد 230 كيلو شمال منطقة حلوان وعلى 92 شمال رشيد، في الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة.

أمريكا

في 4 يوليو، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قويا بلغت قوته 6.6 درجة ضرب جنوب ولاية كاليفورنيا، ما اعتبر الأعنف في تاريخ الولاية منذ عام 1996، واستنر لما يقرب 30 ثانية فقط.

فانكوفر الكندية

في 4 يوليو، تعرض شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية لزلزال شدته 6.5 درجة، الخميس، ولم يسفر عن أية إصابات أو وفيات.

روسيا

في 4 يوليو أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، أن زلزالاً قويًا بلغت شدته 5.4 درجة وقع في منطقة المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا، وكان مركزه على عمق 51.8 كيلومتر وعلى بعد 102 كيلومتر شرق المنطقة، بحسب سبوتنيك الروسية.

الصين

في 4 يوليو الماضي أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص في زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر بعد ان ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وتم رصده على عمق 8 كيلومترات في محافظة قونج، فيما أوضحت سلطات أن بعض الطرق وإمدادات الكهرباء في المقاطعة تأثرت جراء الزلزال.