محافظ أسوان: تحويل منطقة معابد فيله إلى منطقة جذب سياحي مفتوحة

أكد أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أنه جاري التنسيق مع وزارة السياحة لتحويل منطقة معابد فيله إلى منطقة جذب سياحي مفتوحة لأنماط عديدة من السياحات الترفيهية والتسويقية والبيئية، لوضعها ضمن أجندة البرامج السياحية بالشكل الذي يتناسب مع الحفاظ على الطبيعة الخلابة، وخاصة في المساحة الواقعة بين مدخل ومخرج المعابد والتي سيتم إزالة الهيش وتسوية الأرضيات بها، مع استبدالها بمسطحات خضراء وأعمال تجميل.

جاء ذلك، خلال قيام محافظ أسوان بجولة ميدانية في بعض المناطق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان شملت منطقة فيله والمحمودية والمحطة الوسيطة للمخلفات، بجانب شوارع المسلة وشرق البندر وصلاح الدين حيث رافقه خلالها العميد أيمن رضا رئيس المدينة.

وأكد المحافظ أن التصور الجديد يقوم على إستغلال المرتفعات الجبلية المحيطة بها بإقامة فندق أو موتيلات على الطراز المعمارى النوبي، والبازارات والكافتريات والمطاعم، بالإضافة إلى إقامة باركن خارجى للحافلات والسيارات السياحية ليستكمل السائحين مسارهم لزيارة معابد فيله باستخدام سيارات كهربائية ذات حمولة متعددة للزائرين، للوصول إلى المراسي النيلية، مع إقامة متحف يحكي قصة إنقاذ معابد فيله، على غرار متحف معبدي أبو سمبل، لتوفير كافة المعلومات الأثرية واستمتاع السائح برحلة سياحية متكاملة.

ووجه اللواء أحمد إبراهيم، بتكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية، ورفع المخلفات أولا بأول، بجانب تحرير محاضر بيئة لأي جهة تقوم بإلقاء مخالفاتها أو تراكمات المباني في منطقة المحطة الوسيطة بالمحمودية، والتي تشهد استكمال تنفيذ مشروع نقل تراكمات القمامة وإعادة تأهيل المحطة، بالتعاون مع وزارة البيئة بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وشدد على ضرورة تحقيق الرقابة المرورية، للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والمواقف المخصصة لهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق التعريفة الجديدة، فضلا عن تشديد السيطرة على عربات الـ"توك توك" ومنعها من الدخول في الشوارع الرئيسية.