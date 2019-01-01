 مباحثات بين كوريا الجنوبية وإثيوبيا حول تعزيز صناعة الدفاع المشترك - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 يوليه 2019 12:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

مباحثات بين كوريا الجنوبية وإثيوبيا حول تعزيز صناعة الدفاع المشترك

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 12:14 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 12:14 م

بحث رئيس إدارة برنامج المشتريات الدفاعية الكوري الجنوبي وانج جونج هونج، مع نائبة وزيرة الدفاع الإثيوبية ليلا الم جبريوهانيس تيدلا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة سول تعزيز صناعة الدفاع المشترك بين البلدين.

وذكرت إدارة لجنة مشتريات الدفاع - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن الطرفين ناقشا، خلال اجتماعهما اليوم، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين بلديهما في مجال صناعة الدفاع، كما عقدت الشركات الكورية الجنوبية جلسة من أجل عرض نظام أسلحتها وإجراءات الحصول عليها.

من جهته، أكد رئيس اللجنة أن زيارة الوفد الإثيوبي لسول ستسهم في تعزيز آلية التعاون بين البلدين في مجال صناعة الدفاع ومساعدة الشركات الكورية الجنوبية في إيجاد فرص تمكنها من غزو السوق الأفريقية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك