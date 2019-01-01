مقتل 22 مسلحا من طالبان في غارات جوية بوسط أفغانستان

شنت القوات الأمريكية سلسلة غارات جوية استهدفت ضواحي إقليم "لوجار" بوسط أفغانستان أدت إلى مقتل 22 مسلحا من حركة طالبان المسلحة.

من جانبه، قال فيلق "ثندر" 203 التابع للجيش الأفغاني، في بيان له نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية شنت غارات في منطقة "كمال خيل" التابعة لإقليم لوجار الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن هذه الغارات أدت إلى مقتل 22 من مسلحي طالبان، بينما أصيب 5 آخرون... كما أدت إلى مقتل بعض كبار قادة طالبان بمن فيهم قائد "الوحدة الحمراء في طالبان "قدرت" وشقيق حاكم حكومة الظل التابعة للحركة المسلحة رئيس المقاطعة في الظل "محمد أغا".

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما في ذلك حركة طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.