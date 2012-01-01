ارتفاع صادرات السيارات الصديقة للبيئة الكورية الجنوبية خلال الـ7 أعوام الماضية

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ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة ارتفعت بنسبة 33% سنويا خلال السبعة أعوام الماضية، ويرجع ذلك لارتفاع الطلب من الخارج.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن رابطة مصنعي السيارات الكورية القول إنه تم تصدير 196 ألف سيارة صديقة للبيئة خلال عام 2018، مقارنة بـ 35 ألف سيارة خلال عام 2012.

وقالت الرابطة إن السيارات الصديقة للبيئة مثلت 8% من إجمالي صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي.

وكانت شركتا هيونداي موتور وكيا متورز، أكبر شركتي لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، قد طورتا مجموعة من طرازات السيارات الصديقة للبيئة خلال الأعوام الأخيرة.

وأشارت الرابطة إلى أنه على المستوى العالمي، ساعدت زيادة الدعم والمزايا الضريبية لتعزيز السيارات الصديقة للبيئة في ارتفاع الطلب على مثل هذه الطرازات من السيارات.