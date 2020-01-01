نجمة التنس هاليب تحمل علم رومانيا في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

اختيرت نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب لحمل علم بلادها في مقدمة البعثة الرومانية خلال استعراض الوفود المشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة بالعاصمة اليابانية (طوكيو 2020).

وجاء هذا القرار تكريما لهاليب التي أحرزت ثاني لقب لها في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، حيث فازت يوم السبت الماضي بلقب بطولة ويمبلدون بالفوز في المباراة النهائية على النجمة الأمريكية سيرينا وليامز.

وذكر موقع الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات اليوم الثلاثاء أنه جرى تكريم هاليب بوسام "نجمة رومانيا" وهو أعلى وسام في بلادها، وذلك بعد أن باتت أول رومانية تتوج بلقب فئة فردي السيدات في بطولة ويمبلدون.

وكانت هاليب المصنفة الأولى على العالم سابقا، قد تغلبت على وليامز، المتوجة بلقب ويمبلدون سبع مرات سابقة، في مباراة استغرقت أقل من ساعة واحدة في نهائي البطولة.