 المحافظون اليمينيون بالبرلمان الأوروبي يفشلون في التوصل إلى موقف موحد حيال التصويت لفون دير لاين - بوابة الشروق
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المحافظون اليمينيون بالبرلمان الأوروبي يفشلون في التوصل إلى موقف موحد حيال التصويت لفون دير لاين

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 9:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 9:00 م

صرح متحدث باسم كتلة المحافظين اليمينيين في البرلمان الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الكتلة لم تتمكن من التوصل إلى موقف موحد حيال التصويت يجريه البرلمان مساء اليوم الثلاثاء، على ترشيح الألمانية أورزولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وقال المتحدث إن الكتلة تركت لكل عضو حرية التصويت.

من جانبه، أدلى التشيكي يان تساراديل، المرشح الرئيسي للمحافظين اليمينيين في انتخابات البرلمان الأوروبي، بتصريحات شديدة الانتقاد لفون دير لاين وقال إنها قدمت تنازلات كبيرة لليسار حتى تكسب أصواتهم.

ورأى تساراديل أن فون دير لاين قدمت وعودا غير واقعية تتعلق بأهداف المناخ، ورأى أنها لم تلب رغبات يمين الوسط.

وتملك هذه الكتلة 62 مقعدا في البرلمان الأوروبي، وكانت قيادة الكتلة أشارت بالأساس إلى أنها ستؤيد فون دير لاين.

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