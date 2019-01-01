الخارجية الصينية: لا نرى سببا للمشاركة في المحادثات «الروسية-الأمريكية» بشأن الأسلحة النووية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الصينية ترحب بالمحادثات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف بشأن إمكانية التوقيع على معاهدة أسلحة نووية جديدة، إلا أن بكين حتى الآن لا ترى أي داع لمشاركتها في هذه المحادثات.

وأضاف جينج، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، أن روسيا وأمريكا هما أكبر قوتين نوويتين في العالم.. حقيقة أنهما يخططان لبحث الحد من التسلح يعد حدثًا جيدًا، موضحا أن روسيا والولايات المتحدة يجب أن يواصلان الحد من مخزونهما النووي بشكل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه.

وأشار جينج إلى أنه فيما يخص مشاركة الصين في تلك المحادثات، فإن بكين أوضحت موقفها حيال هذا الشأن عدة مرات، لافتًا إلى أن بلاده لا ترى أي شروط مسبقة أو مبررات تدعو إلى مشاركة الصين في المحادثات، وكانت روسيا كررت تفهمها لموقف الصين من هذا الأمر، على حد قوله.

يذكر أن المحادثات بين موسكو وواشنطن ستبدأ غدًا الأربعاء وتستمر حتى بعد غد، ويترأس الوفد الأمريكي نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، بينما يترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف.