أيوبي: مباراة تونس صعبة وعلينا العودة لبلادنا مرفوعي الرأس

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أكد أليكس أيوبي نجم المنتخب النيجيري أن اللعب على الثالث والرابع امر جيد وسنسعى للفوز بالمباراة لأنه شيء سيجعلنا نفخر به كلاعبين.

وأضاف نجم الأرسنال الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام الآن باستاد السلام تعلمنا من أخطاء مباراة الجزائر وسنسعى لعدم تكراراها في مباراة الغد.

وأشار أيوبي المنتخب النيجيري شابا ويملك لاعبين صغارا في السن وعلى أعلى مستوى وأمامهم المستقبل لإسعاد الشعب النيجيري.

وأضاف: "علينا الآن أن نعود لبلادنا مرفوعين الرأس ونحن على منصات التتويج من خلال الفوز بالمركز الثالث وسيكون امرا جيدا بالنسبة لنا خاصة أن هناك العديد من اللاعبين يشاركون في هذه البطولة لأول مرة".

واستكمل قائلا: "المنتخب التونسي من الفرق المتميزة ويمتلك لاعبوه قوة وإصرارا وروحا كبيرة لكننا تعاهدنا كمجموعة لاعبين أن نحقق الفوز في هذه المباراة وتحقيق الميدالية البرونزية".