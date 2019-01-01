الاعتداء على أطباء وممرضي مستشفى المحلة العام

شهد مستشفى المحلة العام واقعة اعتداء بالسب والقذف والضرب على طاقم طبي بقسم الطوارئ مساء الاثنين، قامت به أسرة أحد المرضى بعد تكسير وتحطيم الكراسي والمعدات الطبية المستخدمة فى الكشف عن المرضى ثم فروا هاربين.



وقال الدكتور جمال شادى مدير المستشفى، أن المريض حضر إلى المستشفى فى حالة إعياء، وتبين بعد الفحص وعمل الإشاعات اللازمة بأنه مصاب بثقب فى المعدة نتيجة تناوله للأدوية المخدرة، وتم أخذ عينة دم لعمل التحاليل وتحضيره لغرفة العمليات إلا أن أسرته رفضت وبناءً على طلبهم خرج من المستشفى، لافتا إلى أنه عاد مرة أخرى وكانت حالته سيئة، وتم إقناعه بتحويله إلى مستشفى الجامعة لخطورة حالته.



وأثناء إعداد تقرير طبى بذلك قاموا بالاعتداء على الفريق الطبى بالكامل بالسب والقذف والضرب وتحطيم جميع محتويات غرفة الكشف ما أصابهم بحالة من الفزع، وهرعوا مسرعين خارج المستشفى، وتم استدعاء أجهزة الأمن للتحقيق في الواقعة.