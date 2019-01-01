التجارة في أجزاء جسم مصابي "المهق" تجلب الحظ والثروة

الجشع يدفع الآباء لبيع أعضاء أطفالهم وأحيانا قتلهم

تنزانيا صاحبة العدد الأكبر من عمليات القتل والهجمات في أفريقيا



يواجه آلاف الأشخاص الذين يعانون من المهق أو ما يطلق عليه «الألبينو»، حياة صعبة في جميع أنحاء أفريقيا، خاصة في تنزانيا، لما يتعرضون له من الاضطهاد والتعذيب والقتل والخطف، بسبب المعتقدات الخرافية، التي تقول إن أعضاء هؤلاء الأشخاص لها قوة سحرية عندما يستخدمها الأطباء السحرة، ويُعتقد أنها قد تجلب الثروة والصحة والسعادة، وتعالج الأمراض القاتلة كمرض نقص المناعة المكتسبة "إيدز".

ونظرًا لمعتقدات المواطنين بالدولة الأفريقية النامية، حول أجزاء الجسم البيضاء التي تجلب الثروة والحظ، فإنهم على استعداد دفع ما يصل إلى 3 أو 4 آلاف دولار مقابل العضو الواحد، وأحيانًا ما يصل إلى 75 ألف دولار مقابل "المجموعة الكاملة" أي الجسم بالكامل، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبسبب تلك الخرافات يتجه الأهالي لبيع أعضاء أطفالهم، حتى أن بعضهم يقدمون على قتل أبنائهم المصابين بهذا المرض، طمعًا في الحصول على مبالغ طائلة من وراء بيع جثثهم لمن يعتقدون بتلك الخرافات.

وتضم تنزانيا ما يصل إلى 170 ألف شخص من مصابي المهق وهي نسبة كبيرة نسبيًا، وترجع إلى التمييز الذي يتعرض له هؤلاء الأشخاص ما يدفعهم من الزواج من بعضهم البعض، والتعرض لخطر إنجاب أطفال ألبينو.

ويتعرض الأشخاص المصابين بالمهق للهجوم وقطع أطرافهم بانتظام، وهو ما يتركهم إما مشوهين بشدة أو ميتين، فمنذ أن بدأت الشرطة التنزانية في جمع سجلات الهجمات، وقعت 74 عملية قتل، و59 مصابين بتشوهات، حتى الموتى ليسوا آمنين، فقد تعرض 16 قبرًا للسرقة.

وكانت آخر حالة اختطاف للطفلة بيندو إيمانويل نوندي، البالغة من العمر 4 سنوات، من منزلها في ديسمبر الماضي، وتم القبض على والدها وعمها بسبب اختفائها، وعلى الرغم من عرض مكافآت من قبل الشرطة بمبلغ وصلت إلى 1130 جنيهًا استرلينيًا لمن يجدها، لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وتعرض الطفل مويجولو ماتونانج، البالغ من العمر 10 أعوام، للهجوم من قبل رجلين خلال عودته من المدرسة مع صديقه، حيث قطعوا ذراعه اليسرى، قبل أن يختفوا مرة أخرى إلى الغابة، تاركينه غارقًا بدماءه.

لم يتوقف الأمر على الأطفال فقط، حيث تعرضت امرأة تنزانية مصابة بالمهق، تبلغ من العمر 38 عامًا، للهجوم خلال نومها، في فبراير 2013، من قبل زوجها وأربعة رجال آخرين، حيث شاهدته ابنتهم، البالغة من العمر ثماني سنوات، وهو يغادر غرفة النوم حاملًا ذراع والدتها بيده، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.

ويعرف المهق أو«الألبينو» بأنه حالة وراثية ناتجة عن غياب تام للاصطباغ في الجلد والشعر والعينين، وعادة ما تتسبب في مشاكل عدة متعلقة بالحساسية الضوئية في البصر والجلد، وظهر المهق في تنزانيًا عام 1400 ميلاديًا، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة زواج الأقارب في المجتمعات النائية والريفية.