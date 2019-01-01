إصابة خطيرة لشاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب طولكرم

أصيب شاب فلسطيني من مدينة (الطيبة) بجروح خطيرة، بالقرب من حاجز جبارة العسكري قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وذلك إثر تعرضه لإطلاق رصاص من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بزعم أن السيارة حاولت دهس أحد الجنود، ونقل المصاب وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج.

وقال مركز الرازي الطبي في مدينة الطيبة، أنه تلقى بلاغا عن مصاب بإطلاق رصاص في منطقة الصدر، يعاني من جروح خطيرة.

وطبقا لشهود عيان، فإن الشاب أصيب بالرصاص الذي أطلقه جنود الاحتلال، حيث كان الشاب بالقرب من الحاجز العسكري على طريق عناب، ولم تتضح بعد أسباب إطلاق النار من قبل الاحتلال.

من جهته، عمم جيش الاحتلال بيانا على وسائل الإعلام، عقب من خلاله على الحادث قائلا "خلال عملية تفتيش للسيارات على مدخل مدينة طولكرم، رصد جندي سيارة مشتبهة بمحاولة دهس الجنود الذين كانوا في المكان، وقد رد الجند بإطلاق النار، خلفية الحادثة قيد الفحص".