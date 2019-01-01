صلاح ينشر صورة جديدة خلال عطلته الصيفية

لا يزال محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، يقضي إجازته الصيفية قبل الانضمام لمعسكر الريدز استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا 0 – 1 .

ونشر الفرعون المصري عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة جديدة له وهو يتصفح هاتفه المحمول.

ومن المفترض أن تنتهي إجازة محمد صلاح بنهاية الشهر الجاري، على أن ينضم لمعسكر ليفربول الذي يشارك في الدورة الودية المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد صلاح للانضمام إلى تدريبات ليفربول مطلع الشهر المقبل تمهيدًا للمشاركة في مباراة الفريق الأولى بالموسم الجديد أمام مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية والمقرر لها 4 أغسطس على ملعب "ويمبلي".

وكان أعلن أمس الإثنين الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، القائمة الرئيسية للريدز التي ستشارك ضمن معسكر الفريق التحضيري في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض النادي الإنجليزي 3 مباريات "ودية" خلال الفترة المقبلة، يبدأها أمام بوروسيا دورتموند الألماني، يوم 19 يوليو، ثم يلتقي إشبيلية الإسباني في 21 يوليو، ومن ثم يواجه سبورتينج لشبونة البرتغالي في الـ 24 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة ليفربول 28 لاعبا وهم: كلاين، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، جوميز، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، مينوليه، بروستر، روبيرتسون، أوريجي، ماتيب، كينت، لويس، فيليبس، جونز، هاوفر، أويرزينسكي، دونسان، وودبورن، ويلسون، لاروسي، أرنولد، فان دين بيرج، أثيرتون.