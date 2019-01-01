سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أيام قليلة وتُطوى أخر صفحات كأس الأمم الإفريقية (مصر2019) لتفسح المجال لعودة مباريات الدوري الممتاز، التي ستكشف بطل الدوري، والفرق المنافسة في البطولات القارية

وتستعد فرق الزمالك والأهلي والمقاولون العرب والجونة والإسماعيلي، لاستكمال مبارياتهم في البطولة المحلية والتي ستكون حاسمة للبعض وعادية للبعض الأخر.

الزمالك كان أحد الأندية التي غمرتها التغييرات المفيدة والضارة في تلك الفترة، إذ كان النادي الأبيض مليءً بالأحداث التي أحزنت جماهيره مرة وأفرحتهم مرات.

خلال التقرير التالي نستعرض أبرز مكاسب وخسائر الزمالك قبل استئناف الدوري الممتاز.

أولى مكاسب الزمالك كانت استعادة الدولي التونسي فرجاني ساسي عافيته، حيث بدا من الواضح أن ساسي المميز رفقة نسور قرطاج في الكان جاهزًا للدفاع عن ألوان الزمالك أمام الجونة.

ثاني مكاسب القلعة البيضاء، كانت عودة مصطفى فتحي نجم الفريق، الذي شارك في أخر وديات الزمالك في معسكر قبرص، إذ سيكون فتحي أحد أسلحة الفريق خلال الفترة المقبلة.

استعادة الزمالك للاعبيه الدوليين قبل فترة ليست بالقليلة من استئناف الدوري، حيث انتظم المغربي خالد بوطيب وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي (الونش) في تدريبات الفريق.

ويأتي انضمام الدوليين إلى تدريبات الزمالك على خلفية الخروج المبكر لمنتخبي مصر والمغرب، من ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر2019) على يد بنين وجنوب إفريقيا على الترتيب.

بينما مثلت إصابة محمود عبد الرحيم (جنش) أبرز خسائر الزمالك، حيث سيفقد الفريق خدمات حارسه الأول حتي نهاية الوسم الحالي ونصف الموسم المقبل.

وأصيب (جنش) بقطع في وتر إكيليس خلال تدريبات المنتخب الوطني، ليسافر على إثرها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية عاجلة.