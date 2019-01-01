مسئول كوري جنوبي بارز: سول ستتعامل بحزم مع القيود على الصادرات التي فرضتها اليابان

قال مسئول بارز في مكتب الرئاسة لكوريا الجنوبية إن الحكومة ستتعامل بحزم مع القيود على بعض الصادرات التي فرضتها اليابان ضد بلاده.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن رئيس مكتب الأمن الوطني في كوريا الجنوبية تشونغ ايوي يونغ اجتمع بمشرعين من الحزب الحاكم اليوم الثلاثاء، لمناقشة ضوابط التصدير التي أطلقتها اليابان في الرابع من الشهر الجاري على بعض مواد التكنولوجيا الفائقة.

وقال تشونغ: "هذا تحد خطير جدا وطائش يزعزع ركائز العلاقات الودية بين كوريا الجنوبية واليابان التي تم بناؤها بجهود مضنية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1965"، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية سترد بحزم حتى تتراجع الحكومة اليابانية عن تلك التدابير.

يشار إلى أن طوكيو قد فرضت هذه القيود على الصادرات التي تستخدمها شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية والهواتف الجوالة في كوريا الجنوبية أوائل الشهر الجاري وهو ما زاد من حدة التوتر بين البلدين.