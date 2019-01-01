«تنظيم وإدارة سوهاج» تواجه السلبيات المترتبة على الفساد في الجهاز الإداري

أسفرت دراسة أجراها فريق عمل من إداراة الدراسات وبحوث التنمية الإدارية بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، بعنوان "مواجهة السلبيات المترتبة على السلبيات في الجهاز الإداري"، عن عدد من التوصيات الهامة من بينها الضرب من حديد على أيدي الأطباء الموجودين بالمستشفيات الحكومية لإرغامهم على التواجد بها وتقديم الرعاية لمرتاديها، وضرورة الاهتمام باختيار القيادات الإشرافية والقيادية بمنع تدخل الوساطة والمحسوبية واختيار الأجدر في هذه الوظائف لكي يتم رفع كفاءة الجهاز الإداري ورفع كفاءة القيادة الإشرافية والقيادية، وضرورة معاملة العاملين بالوحده معاملة متساوية وعدم السماح لبعض الموظفين من محاولة التقرب من القيادات ونشر الشفافية والنزاهة بين العاملين بالوحدة، وضرورة نشر ثقافة مكافحة الفساد الاداري في المجتمع المصري كافة والمجتمع السوهاجي خاصة وكفالة حماية المبلغ عن الفساد الإداري، ضرورة وجود إطار عام للتواصل بين مكتشف المخالفة وبين جهات التحقيق وحماية الشخص المبلغ عن طريق السرية التامه عن المبلغ ، ضرورة التأكيد على الجهات لتعريف قواعد السلوك الأخلاقي ومدونة السلوك حتى يتمكن الموظفين من معرفة طرق التعامل مع الجمهور من جهة وبينهم بين بعض من جهة أخرى، العمل الجاد في عدة محاور ترتبط بالبنية التحتية والكوادر البشرية وأجهزة الحاسبات وتفعيل أداء الخدمات من خلال البوابات الإلكترونية واعتمادها وتفعيل تقنية الاتصال والمعلومات وتبادل الخبرات على المستوى العالمي، تطوير هياكل الأجهزة الرقابية بما يتناسب مع طبيعة عمل كل منها وتدعيم استقلالية الأجهزة الرقابية.



وقال أحمد منصور وكيل مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، إن المديرية أرسلت نسختين من الدراسة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وإلى ديوان عام محافظة سوهاج من أجل تفعيل هذه التوصيات حتى يتم الارتقاء بمستوى أداء الخدمة للمواطن في الجهاز الإداري بمنتهى النزاهة والشفافية.